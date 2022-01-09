Контртеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения террористов

АЛМА-АТА, 9 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в республике. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на совместном брифинге с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым.

"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", - сказал замминистра.

По его словам, "взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами".

Гамалетдинов подчеркнул, что обстановка на территории республики стабилизируется и находится под контролем органов власти.

"Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу", - добавил замглавы оборонного ведомства Казахстана.