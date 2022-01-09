Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами в Казахстане ситуацию в стране

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону с командующим Коллективными миротворческими силами Организации в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым обстановку в республике.

Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обсуждался ход развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана. Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты", - сказал он.