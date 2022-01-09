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Протесты в Казахстане
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Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами в Казахстане ситуацию в стране

Станислав Зась и Андрей Сердюков говорили о ходе развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону с командующим Коллективными миротворческими силами Организации в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым обстановку в республике.

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Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обсуждался ход развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана. Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты", - сказал он.

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