Генштабы стран ОДКБ обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Представители генеральных штабов Вооруженных сил стран ОДКБ в режиме видеоконференции обсудили обстановку в Казахстане и действия Коллективных миротворческих сил Организации. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"9 января 2022 года под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов Вооруженных сил государств - членов ОДКБ", - сказали в организации.