Оперативную группу Объединенного штаба ОДКБ направили в Казахстан

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Центр кризисного реагирования ОДКБ переведен в круглосуточный режим работы, оперативная группа Объединенного штаба Организации направлена в Казахстан. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Объединенном штабе ОДКБ.

"Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, формирования и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ, контроля за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействия по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения в Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - сказали в организации.

Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видео-конференц-связь с оборонными ведомствами стран Организации, отметили в штабе.

Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Казахстане переведен на усиленный режим работы. "В целях выполнения миротворческих задач Объединенным штабом ОДКБ осуществляется координация взаимодействия между Центром кризисного реагирования ОДКБ, пунктом управления Коллективных миротворческих сио ОДКБ, министерствами обороны государств - членов ОДКБ", - заявили в организации.

Там также добавили, что на особом контроле находится взаимодействие с оборонными ведомствами по вопросам организации материально-технического обеспечения, размещения воинских контингентов стран ОДКБ и восполнения необходимых средств.