Бишкек призвал власти Казахстана освободить киргизского музыканта

БИШКЕК, 9 января. /ТАСС/. Киргизский МИД призвал казахстанские власти освободить задержанного по подозрению в участии в погромах киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет "оперативно доведена до сведения руководства" казахстанского МИД и обещал предоставить "более детальную информацию в самое ближайшее время". Заверив при этом, что в сложившейся "непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

Помимо этого, стороны провели консультации по вопросу на уровне заместителей министров иностранных дел.

По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане по подозрению в причастности к погромам гражданин Киргизии Рузахунов, часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен им 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику. МВД уже установило, что в аэропорту Бишкека Рузахунова провожала мать. Музыкант не имеет родственников в Казахстане и выезжал в соседнюю республику "только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях".

Рузахунов - исполнитель джазовой музыки, пианист и один из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана прошел митинг с требованием освободить музыканта.