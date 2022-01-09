В Атырауской области Казахстана задержали 197 человек

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Уполномоченные органы взяли под контроль ситуацию в Атырауской области Казахстана. Об этом в воскресенье сообщает официальный Telegram-канал, информирующий об антитеррористической операции в республике.

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"Атырауская область. Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. С момента начала антитеррористической операции в Атырау задержаны 197 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме, движение пассажирских поездов восстановлено.

На центральной площади города Атырау, где ранее собирались участники беспорядков, людей нет.