США считают, что прогресс на переговорах с Россией возможен с обеих сторон

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности", - сказал он. "Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое", - добавил госсекретарь.

При этом администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. "Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.