Блинкен осуждает приказ Токаева стрелять на поражение

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие.

"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику, - сказал он в воскресном интервью телеканалу CNN. - Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует".