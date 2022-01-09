{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

Блинкен осуждает приказ Токаева стрелять на поражение

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие.

"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику, - сказал он в воскресном интервью телеканалу CNN. - Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует".

Теги
СШАКазахстанБлинкен, ЭнтониПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью