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Протесты в Казахстане

Глава МИД Чехии отметил высокую оперативность российских миротворцев

Ян Липавский заявил о видении того, что РФ, действительно, имеет подразделения, готовые действовать
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY
Описание
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский
© EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY

ПРАГА, 9 января. /ТАСС/. Подразделения ВДВ России готовы реагировать на обострение ситуации, что называется "по первому мановению руки".

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Об этом заявил в воскресенье, комментируя обстановку в Казахстане, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, выступая в дискуссионной передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24.

"Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что РФ, действительно, имеет подразделения, готовые [действовать], я бы сказал, по первому мановению руки. Это [российские] самолеты, они могут начать приземляться и в иных частях [мира] вблизи РФ", - сказал Липавский, отметив высокую оперативность российских миротворцев, которые, по просьбе руководства Казахстана, в считанные часы прибыли в эту центральноазиатскую страну.

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