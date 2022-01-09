Глава МИД Чехии отметил высокую оперативность российских миротворцев

Об этом заявил в воскресенье, комментируя обстановку в Казахстане, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, выступая в дискуссионной передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24.

"Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что РФ, действительно, имеет подразделения, готовые [действовать], я бы сказал, по первому мановению руки. Это [российские] самолеты, они могут начать приземляться и в иных частях [мира] вблизи РФ", - сказал Липавский, отметив высокую оперативность российских миротворцев, которые, по просьбе руководства Казахстана, в считанные часы прибыли в эту центральноазиатскую страну.