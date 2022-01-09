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Протесты в Казахстане

Президент Казахстана 11 января объявит о кадровых перестановках

Пресс-секретарь главы государства считает, что самый тяжелый период в развитии кризиса в Казахстане уже позади

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит 11 января о новых кадровых перестановках. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Берик Уали, слова которого приводит агентство Тенгриньюс.

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"Президент ранее говорил, что 11 января придет в парламент", - напомнил Уали. Он добавил, что ранее правительство Аскара Мамина ушло в отставку, министры сейчас действуют в статусе исполняющих обязанности. "Будут вновь назначаться. Правительство будет сформировано заново. Несомненно, будут перестановки", - заявил пресс-секретарь президента Казахстана.

Уали считает, что самый тяжелый период в развитии кризиса в Казахстане уже позади. "Глава государства заявил, что конституционная законность постепенно восстанавливается во всех регионах", - сказал пресс-секретарь Токаева.

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