Президент Казахстана 11 января объявит о кадровых перестановках

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит 11 января о новых кадровых перестановках. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Берик Уали, слова которого приводит агентство Тенгриньюс .

"Президент ранее говорил, что 11 января придет в парламент", - напомнил Уали. Он добавил, что ранее правительство Аскара Мамина ушло в отставку, министры сейчас действуют в статусе исполняющих обязанности. "Будут вновь назначаться. Правительство будет сформировано заново. Несомненно, будут перестановки", - заявил пресс-секретарь президента Казахстана.

Уали считает, что самый тяжелый период в развитии кризиса в Казахстане уже позади. "Глава государства заявил, что конституционная законность постепенно восстанавливается во всех регионах", - сказал пресс-секретарь Токаева.