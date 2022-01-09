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Президент Казахстана сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности

В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Тексты распоряжений главы государства опубликованы в воскресенье на его сайте.

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"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте документа. Также отмечается, что в отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.

5 января был освобожден от должности председатель КНБ Карим Масимов. После стало известно о его задержании по подозрению в государственной измене.

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