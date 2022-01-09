Швейцария готовится к российско-американским консультациям на фоне всплеска коронавируса

ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. Делегации России и США прибыли в воскресенье в Женеву на консультации по гарантиям безопасности. Уже 9 января вечером представители двух стран проведут предварительную встречу.

Женеву уже можно называть традиционным местом проведения встреч представителей Москвы и Вашингтона. Только в 2021 году здесь состоялся первый очный саммит РФ - США, ряд консультаций по стратегической стабильности. Теперь на очереди контакт, от которого во многом зависит будущее европейской безопасности.

Вместе с тем внешне ситуация в Женеве остается на удивление спокойной. На улицах немноголюдно, семьи с детьми только возвращаются с рождественских каникул. Меры безопасности усилены только у гостиниц, где проживают члены делегаций. А напротив американской миссии, где пройдет встреча, установили два белых шатра. Именно там, как ожидается, в понедельник рано утром соберутся российские и иностранные журналисты, освещающие переговоры.

Встреча состоится на фоне всплеска коронавирусной инфекции, который в последние дни переживает Швейцария. В стране быстро распространяется штамм "омикрон" - в минувший четверг был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости - 32 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В этой связи в стране действуют дополнительные меры. Например, рестораны, куда раньше пускали со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, теперь разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим при предъявлении подтверждающего документа. Установлены ограничения для частных встреч: в них могут участвовать не более 10 человек, если хотя бы один из участников в возрасте 16 лет и старше не привит и не переболел.

Однако местные власти уверены, что такая обстановка не помешает проведению российско-американских консультаций. Ранее министр кантонального правительства Натали Фонтане заявила ТАСС, что власти Женевы позаботятся о том, чтобы дискуссии прошли в наилучших условиях.