Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий НАТО с Россией

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск военного конфликта между альянсом и РФ сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Соответствующее мнение он выразил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times.

"Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта", - заявил Столтенберг, пригрозив "сдерживающими мерами НАТО" в случае обострения отношений между альянсом и РФ. Он добавил, что НАТО "будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему".