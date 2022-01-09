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Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий НАТО с Россией

В то же время генсек пригрозил "сдерживающими мерами НАТО" в случае обострения отношений между альянсом и РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск военного конфликта между альянсом и РФ сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Соответствующее мнение он выразил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times.

"Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта", - заявил Столтенберг, пригрозив "сдерживающими мерами НАТО" в случае обострения отношений между альянсом и РФ. Он добавил, что НАТО "будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему".

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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