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Шерман на встрече с Рябковым заявила, что страны должны сами выбирать альянсы

Как отметили в Госдепе, Вашингтон готов обсуждать с Москвой ряд двусторонних вопросов, но не намерен касаться темы безопасности союзников без их присутствия
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве отметила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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По его словам, Шерман и Рябков "обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января". "Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы", - отметил Прайс.

Кроме того, Шерман отметила, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ряд двусторонних вопросов, но не намерен касаться темы безопасности союзников без их присутствия.

"Заместитель госсекретаря подтвердила, что США приветствовали бы подлинный прогресс путем дипломатии, - отметил он. - США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января".

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