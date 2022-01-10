Глава МИД Сирии заявил, что палестинцам необходимо укрепить единство путем диалога

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Сирия занимает принципиальную позицию по поддержке неотъемлемых прав палестинского народа на создание независимого государства. Об этом, как передало в воскресенье агентство SANA, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

На встрече в Дамаске с палестинской делегацией во главе с секретарем ЦК Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) генералом Джибрилем Раджубом он высказался за укрепление единства палестинцев. "Необходим диалог для объединения палестинских рядов и реализации национальных чаяний", - сказал Микдад.

Глава сирийского МИД подчеркнул, что Дамаск "осуждает репрессии израильских властей и их преступную политику по созданию незаконных поселений на оккупированных землях". "Сирия и Палестина сталкиваются с израильской агрессией и нарушениями международной законности на постоянной основе", - отметил он.

В свою очередь Раджуб передал министру послание президенту Сирии Башару Асаду от главы Государства Палестина Махмуда Аббаса. Генерал поздравил сирийский народ и его руководство "с победами, достигнутыми в борьбе с терроризмом", и призвал к отмене несправедливых односторонних санкций, введенных против Дамаска.

Секретарь ЦК ФАТХ также выразил готовность вести диалог со всеми палестинскими сторонами "для выработки прочной позиции в защиту прав палестинцев на региональной и международной арене".