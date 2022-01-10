В МИД Казахстана заявили, что проинформируют мировое сообщество о причинах беспорядков

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Казахстан предоставит мировому сообществу информацию о причинах ситуации, сложившейся в стране в январе. Об этом сообщил в понедельник Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

В МИД республики подчеркнули, что после акций протеста в Мангистауской области, где мирные жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ, ситуацией воспользовались "террористические, экстремистские и криминальные группы" для эскалации насилия в стране. "Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу", - приводит Telegram-канал комментарий ведомства, который был выпущен в ответ на публикации иностранных СМИ.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что правоохранительные органы и вооруженные силы республики противостоят именно террористам, а не "мирным протестующим".

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.