Экс-аналитик ЦРУ считает, что Запад не распознал сигналы, которые ему посылала Россия

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Рост напряженности вокруг Украины и в отношениях между Москвой и Западом стал следствием неверного понимания интересов России и игнорированием сигналов, которые она посылала. Такое мнение выразил в интервью газете Le Figaro бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб перед началом переговоров РФ и США по вопросам безопасности в Женеве в понедельник.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что на Западе "многие аналитики сравнивают Россию с бывшим СССР" и руководствуются при этом соображением, будто действия российского руководства "продиктованы стремлением к конфронтации с демократическими странами". "Я считаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка, скорее, у России довольно традиционная одержимость своей безопасностью", - считает Биб.

Он напомнил, что на протяжении истории страна не раз подвергалась нападениям и иностранным вторжениям, в связи с чем стремится как можно дальше отодвинуть от своих границ потенциальных противников. "Россия действует крайне последовательно", - отметил эксперт.

Бывший аналитик ЦРУ предостерег от применения в отношении России жесткого подхода, напомнив, что Карибский кризис 1962 года "урегулировали не проведением безоговорочных красных линий, а посредством компромисса". "Критики могли сказать, что это была политика умиротворения по отношению к СССР, но в действительности это был дипломатический успех, который предотвратил ядерную войну", - убежден Биб.

"Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями, - отметил эксперт. - Еще один сигнал, который мы проигнорировали, - это испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре прошлого года, время которого было выбрано не случайно. Москва продемонстрировала нам свою решимость".

В то же время он назвал положительным сигналом предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности. По его словам, демонстративная готовность России решать вопросы в дипломатическом русле дает надежду на деэскалацию.

Уроки прошлого

Эксперт, занимавший пост специального советника вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки, подчеркнул, что сейчас не следует подходить к анализу поведения РФ с точки зрения столкновения идеологий: это не только приводит к ошибкам, но и делает Запад уязвимым для манипуляций, "в том числе со стороны украинских националистических групп, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями". По мнению собеседника издания, именно безрассудные действия украинских националистов могут спровоцировать военный конфликт.

В качестве примера он привел события в Грузии в 2008 году, когда европейцы выделили Тбилиси новое вооружение, а США продемонстрировали свою поддержку грузинским властям во главе с занимавшим тогда пост президента Михаилом Саакашвили, который начал боевые действия в Южной Осетии. "Мы думали, что все это будет сдерживающим фактором для России, а получилось наоборот. Наша поддержка не только встревожила Россию, но и сделала Саакашвили безрассудным. Он предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной, которую мы не ожидали. Надеюсь, мы усвоили урок", - заключил эксперт.

О гарантиях безопасности

Представители Москвы и Вашингтона в понедельник в Женеве проведут подробный обзор российского проекта договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран - членов НАТО.

Тексты соглашений были опубликованы на сайте Министерства иностранных дел России 17 декабря 2021 года. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.