Посол Украины хочет, чтобы Германия остановила "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что Германия должна окончательно отказаться от "Северного потока - 2". Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в понедельник в газетах редакционной группы FUNKE .

По его мнению, "Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы", а не ждать, пока последует эскалация. "Окончательный отказ от газопровода "Северный поток - 2" должен быть частью этого каталога", - утверждал Мельник.

Посол также хочет, чтобы новое правительство ФРГ способствовало вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Согласно агентству Рейтер, генсек германской правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт выступил за то, чтобы не связывать вопрос "Северного потока - 2" с политическими разногласиями с Россией.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.