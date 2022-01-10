Посол Украины пригрозил Германии последствиями, если Киеву не продадут вооружения

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет моральную ответственность за будущее Украины, в противном случае "будут последствия". С таким утверждением выступил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью, которое опубликовано в понедельник в газетах редакционной группы FUNKE .

"Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - сказал он. По мнению Мельника, ФРГ "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль", именно поэтому Киев хочет "массивной военной поддержки". "Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений", - считает Мельник.

Правительство Германии не поставляет вооружения в страны, где идут военные конфликты. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время недавнего визита в Вашингтон заявила, что позиция ФРГ и США по этому поводу различается. Вашингтон оказывает Киеву военную помощь.