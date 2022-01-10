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Протесты в Казахстане
Обновлено 

В Нур-Султане возобновили отсутствовавший более 18 часов доступ к проводному интернету

Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с воскресенья, в понедельник снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

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Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

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