Глава МИД ФРГ утверждает, что "Северный поток - 2" пока не отвечает требованиям ЕС

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что проект строительства газопровода "Северный поток - 2" пока не соответствует требованиям Евросоюза, и это, по ее словам, является причиной приостановки процесса его сертификации.

"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток - 2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - утверждала глава МИД ФРГ в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в понедельник. В этот же день министр впервые после своего назначения прибывает с визитом в Рим.

По версии Бербок, вопрос о запуске "Северного потока - 2" носит геополитический характер. Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому "в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине".

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ считает, что "политическая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить всем в Европе - независимо от уровня доходов - электричество и отопление". "Поэтому необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость", - полагает она.

Сертификация газопровода

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, приведенный к присяге в начале декабря, вскоре после вступления в должность заявлял, что процесс сертификации "Северного потока - 2" носит сугубо административный характер и регулятор ФРГ принимает решения, совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.