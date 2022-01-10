Госсекретарь Казахстана заявил, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Власти Казахстана столкнулись с гибридной террористической атакой, которая, возможно, преследовала цель государственного переворота. Об этом в понедельник заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала "Хабар 24".

"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", - сказал Карин.

Он отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами, дадут спецслужбы.

Конечный ответ на то, кто стоит за терактами в Казахстане, дадут спецслужбы - государственный секретарь.

Решительные действия Токаева, в том числе по ОДКБ, сорвали планы дестабилизировать ситуацию в Казахстане - государственный секретарь.

Ситуация в период беспорядков в Казахстане была критическая, речь шла о сохранении целостности государства - государственный секретарь.

Привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило сохранить государственную целостность Казахстана - госсекретарь.