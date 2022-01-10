Генсек НАТО примет 10 января в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции

ТАСС, 10 января. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину 10 января в Брюсселе, где пройдет заседание Комиссии НАТО - Украина. Такая информация содержится в обновленном в понедельник пресс-релизе альянса.

"Вице-премьер Стефанишина примет участие в заседании Комиссии НАТО - Украина под председательством генерального секретаря НАТО", - говорится на официальном сайте Североатлантического альянса.

Также генсек и украинский вице-премьер будут участвовать в совместном пресс-подходе, который будет транслироваться на сайте НАТО.

Комиссия НАТО - Украина соберется перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия - НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации, посвященные российской инициативе.