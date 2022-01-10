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Протесты в Казахстане
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Лукашенко заявил, что экстремисты пытались организовать в Казахстане переворот

Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, отметил белорусский лидер

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экстремисты в Казахстане пытались развязать войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса страны. Об этом говорится в соболезновании, направленном Лукашенко президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - отмечается в соболезновании.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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