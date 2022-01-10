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Протесты в Казахстане
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В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек

Полиция изъяла пять угнанных автомобилей, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия
© Иса Таженбаев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в стране беспорядками.

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Об этом сообщил в понедельник Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.

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