Встреча лидеров ОДКБ в онлайн-формате начнется в 10:00 мск

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется в понедельник в 10:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Сегодня в 13:00 по времени Нур-Султана (10:00 мск - прим. ТАСС) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны. Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар-24", - написал он в Facebook.

2 января в нескольких населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.