Оцепление на площади Республики в Алма-Ате сняли

АЛМА-АТА, 10 января. /ТАСС/. Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.

Оцепление из военных на площади Республики снято, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. К городской администрации пока проход несколько ограничен, там продолжаются следственные действия.

Коммунальные службы приступили к разбору баррикад у площади Республики в Алма-Ате.

Следственные группы собирают на улицах Алма-Аты вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков.