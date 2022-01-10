Участие в саммите ОДКБ от Киргизии примет премьер-министр Акылбек Жапаров

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров примет участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо ушедшего в отпуск президента Садыра Жапарова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы киргизского государства.

"Председатель кабинета министров Киргизской Республики Акылбек Жапаров сегодня, 10 января, по поручению президента Киргизской Республики Садыра Жапарова примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ушел с понедельника в краткосрочный отпуск, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. По ее данным, Жапаров продолжает "получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов".