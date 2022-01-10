В Казахстане заявили, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов. "Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляются фиксация и сбор следов преступной деятельности", - отметили в комитете.