Министерство информации Казахстана опровергло данные о 164 погибших в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана опровергло ранее обнародованные на телеканале " Хабар-24 " данные о 164 погибших в ходе беспорядков в стране.

"Произошла техническая ошибка. Эти данные о погибших не соответствую действительности", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства информации и общественного развития. В ведомстве указали, что пока не располагают данными об общем количестве погибших в ходе беспорядков.

Информация о погибших появилась 9 января на республиканском телеканале "Хабар-24" и в Telegram-канале оперативного штаба, публикующем официальную информацию казахстанских ведомств.