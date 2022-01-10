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Протесты в Казахстане

Министерство информации Казахстана опровергло данные о 164 погибших в ходе беспорядков

В ведомстве сообщили, что пока не располагают данными об общем количестве погибших

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана опровергло ранее обнародованные на телеканале "Хабар-24" данные о 164 погибших в ходе беспорядков в стране.

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"Произошла техническая ошибка. Эти данные о погибших не соответствую действительности", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства информации и общественного развития. В ведомстве указали, что пока не располагают данными об общем количестве погибших в ходе беспорядков.

Информация о погибших появилась 9 января на республиканском телеканале "Хабар-24" и в Telegram-канале оперативного штаба, публикующем официальную информацию казахстанских ведомств.

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