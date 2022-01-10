Задержанного в Казахстане киргизского музыканта освободили из-под стражи

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Гражданин Киргизии Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в причастности к беспорядкам, освобожден из-под стражи. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах Киргизии.

"Нам стало известно, что Рузахунов освобожден и скоро должен прибыть в Бишкек", - заявил он.

По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане киргизский музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года его пригласили в город для проведения концертных программ. Билет в Алма-Ату он приобрел 16 декабря 2021 года, а 2 января улетел в соседнюю республику. Рузахунов является исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта.

Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, пользователи требовали прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана прошел митинг с требованием освободить музыканта.