В Казахстане за нарушение режима ЧП привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тыс. лиц", - говорится в сообщении.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. "В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста", - пояснили в пресс-службе. Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков "Барлык" и "Алтын Орда" задержаны 207 человек. У них изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты", - уточнили в пресс-службе.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что 7 января правоохранительные органы выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики в связи с происходящими беспорядками.