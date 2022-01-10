National Interest назвал Черногорию и Албанию потенциальными "ловушками" для США

ТАСС, 10 января. Некоторые из союзников США по НАТО являются потенциальными "ловушками", которые могут подтолкнуть Америку к ненужным военным столкновениям, считает старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Об этом он пишет в статье, опубликованной изданием The National Interest.

"С точки зрения экономических ресурсов их [стран] значение явно ограничено, а в военном отношении они еще менее ценны. Сложно представить, как новые союзники [США] по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки", - написал Карпентер.

По мнению колумниста, с середины 1990-х администрация Соединенных Штатов не отличалась излишней избирательностью при включении стран-партнеров в НАТО. Многие из них не могли предложить США многого в качестве партнеров по безопасности и были неспособны добавить что-либо к возможностям Вашингтона, особенно в противостоянии с другой крупной державой. Как подчеркнул автор статьи, ситуация ухудшается тем, что некоторые из таких стран находятся в плохих отношениях с более сильными государствами, расположенными по соседству.

Организация стран-участниц Североатлантического договора появилась в самом начале холодной войны. В марте 1947 года президент США Гарри Трумэн провозгласил доктрину сдерживания СССР. В марте 1948 года главы МИД Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции подписали Брюссельский договор, предусматривающий коллективную оборону, в июле начались переговоры западноевропейских стран с США и Канадой о создании военного альянса.

В настоящее время НАТО объединяет 30 стран. НАТО продолжает политику "открытых дверей". Присоединиться к альянсу намерены еще три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.