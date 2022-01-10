В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Руководитель департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейманов умер, причина его смерти не называется, сообщает телеканал "Хабар-24" со ссылкой на МВД республики.
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Протесты в Казахстане. Онлайн
2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.