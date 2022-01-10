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Протесты в Казахстане
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В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности Казахстана

В ведомстве сообщили, что проводится расследование

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана обнаружили в столице республики труп полковника, проводится расследование.

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Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"10 января 2022 года в городе Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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КазахстанПротесты в Казахстане
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