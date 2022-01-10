Китай намерен сотрудничать с Казахстаном для пресечения цветных революций

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в ходе телефонного разговора со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди заявил о готовности Китая наращивать сотрудничество с Казахстаном для обеспечения политической безопасности двух стран и предотвращения цветных революций.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона готова усилить сотрудничество с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб безопасности, - приводит он слова Ван И. - Мы намерены наращивать двустороннее взаимодействие для пресечения внешнего вмешательства, защиты национальных политических систем и безопасности двух стран и будем препятствовать любым попыткам организовывать цветные революции".