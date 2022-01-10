Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой государственного переворота

Он сообщил, что подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время. По его словам, волна массовых беспорядков в Казахстане возникла "как по единой команде".

Лидер республики заявил, что бандформирования в Казахстане пытались завладеть оружием и боевой техникой. Он также отметил, что в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения уточняется. Кроме того, он заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, в том числе иностранных боевиков, террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Токаев заявил, что кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны."За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости", - сказал Токаев. По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены

Токаев заявил, что все страны ОДКБ выступили единым фронтом для помощи Казахстану, ОДКБ показала свою востребованность и эффективность. Как отметил лидер Казахстана, прибытие сил ОДКБ помогло отбить Алма-Ату у террористов. Также он поблагодарил Путина за помощь для урегулирования сложившейся ситуации.