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Протесты в Казахстане
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Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой государственного переворота

По словам президента Казахстана, волна массовых беспорядков в стране возникла "как по единой команде"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Евгений Биятов/POOL/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Евгений Биятов/POOL/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота.

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Он сообщил, что подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время. По его словам, волна массовых беспорядков в Казахстане возникла "как по единой команде".

Лидер республики заявил, что бандформирования в Казахстане пытались завладеть оружием и боевой техникой. Он также отметил, что в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения уточняется. Кроме того, он заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, в том числе иностранных боевиков, террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Токаев заявил, что кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны."За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости", - сказал Токаев. По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены

Токаев заявил, что все страны ОДКБ выступили единым фронтом для помощи Казахстану, ОДКБ показала свою востребованность и эффективность. Как отметил лидер Казахстана, прибытие сил ОДКБ помогло отбить Алма-Ату у террористов. Также он поблагодарил Путина за помощь для урегулирования сложившейся ситуации.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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