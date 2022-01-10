Источник: операция ОДКБ в Казахстане позволит усилить РФ позиции в контактах с США и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Задействование сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для стабилизации ситуации в Казахстане позволит усилить позиции Москвы на переговорах с США и НАТО о европейской безопасности. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС дипломатический источник в постоянном представительстве одной из европейских стран при НАТО.

"Первое широкое применение военных сил ОДКБ [в рамках миротворческой операции] в Казахстане для подавления массовых беспорядков, которые, к сожалению, сопровождались насилием и гибелью людей, стало одновременно демонстрацией военных возможностей по развертыванию сил за границей со стороны России и ее союзников. Данная операция, безусловно, будет использована Россией для усиления своих позиций в рамках предстоящих переговоров по европейской безопасности с США и НАТО", - сказал дипломат. Российско-американские консультации о безопасности в Европе стартовали в понедельник в Женеве, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО по этой же теме, а 13 января дискуссия продолжится в Вене на площадке ОБСЕ.

По мнению дипломата, проведение операции ОДКБ "подтверждает наличие готовности России использовать свои военные возможности за рубежом, а также наличие у нее достаточных возможностей для проецирование силы в евроазиатском регионе".

Он также выразил уверенность, что ход и роль операции ОДКБ, равно как и беспорядки в Казахстане и их последствия, будут "с пристальным вниманием" изучены аналитическими службами стран НАТО.

"Массовые протесты в Казахстане, которые сопровождались широким применением силы, вызывают пристальное внимание аналитического и экспертного сообществ союзников [по НАТО], которые займутся их тщательным изучением. Значительное внимание будет уделено военной операции ОДКБ по подавлению внутренних беспорядков. Эта миссия стала первой крупной операцией такого рода, проведенной этой организацией, где доминирует Россия", - сказал дипломат.

Комментируя первые результаты миссии ОДКБ, источник отметил, что она "безусловно способствовала повышению уровня субординации и морального состояния силовых структур Казахстана". Дипломат также заявил, что у Запада есть "серьезные озабоченности относительно использования внешних сил при гражданских беспорядках", однако признал, что "нет свидетельств" использования сил ОДКБ для прямого подавления вооруженного мятежа.

"Эта операция стала одновременно демонстрацией военных возможностей по развертыванию сил за границей со стороны России и ее союзников", - добавил собеседник агентства.