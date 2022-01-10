МИД Чехии заявил о планах активизировать сотрудничество с Украиной с учетом действий РФ

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Чехия координирует свою позицию по Украине с другими государствами-членами НАТО и, исходя из последующих действий России, готовится активизировать сотрудничество с Киевом, включая взаимодействие в военной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский в интервью, опубликованном в понедельник в журнале Respekt.

"Чехия, как член НАТО, координирует свои шаги с целью не допустить дальнейшую российскую агрессию против Украине с другими союзниками [по Североатлантическому альянсу], - отметил он. - Чехия сосредотачивается во внутриполитической [области] на укреплении собственной устойчивости к последствиям, [которые могут повлечь за собой] дальнейшие российские шаги [по отношению к Украине] и на увеличение помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество".

Липавский, отвечая на вопрос, должна ли республика мобилизовать армию, если Россия вступит на Украину, подчеркнул, что чешское правительство разрабатывает сценарии в зависимости от развития международной ситуации. Свои действия страна будет координировать с другими государствами-членами НАТО.