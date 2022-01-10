Лукашенко призвал пресекать попытки представить миротворцев ОДКБ в Казахстане оккупантами

"В информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас", - сказал Лукашенко в понедельник, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Белорусский президент также считает важным в рамках ОДКБ "повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене". "Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования", - отметил он. "Как я уже говорил, без оглядки", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко считает, что президент Казахстана разберется в истинных причинах произошедших в этой стране событий.

"Главное - это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние [причины], о которых было уже сказано. Но и внутренние причины. Президент Казахстана старается все-таки докопаться до сути. И я уверен, что он это сделает", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, прежде всего в Узбекистане.

"Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды [террористов] уже брошены на Узбекистан", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что ОДКБ необходимо отслеживать события в регионе ее ответственности и действовать на упреждение.

"Очевидно, что ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения, - сказал он. - В этой связи хотел бы заметить, что надо обязательно отслеживать ситуацию и действовать на упреждение, купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям [как в Казахстане]".