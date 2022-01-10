В Китае заявили, что ожидают прибытия президента Казахстана на Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Высшее руководство КНР ожидает прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с и.о. главы МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Китайская сторона ожидает визита президента Токаева для присутствия на церемонии открытия пекинских Олимпийских игр", - сказал он.

По словам Ван И, Пекин "гарантирует безопасность и успешность этой поездки".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.