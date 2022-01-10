Рахмон: события в Казахстане подтверждают важность усиления общей борьбы с терроризмом

ДУШАНБЕ, 10 января. /ТАСС/. Происходящие в Казахстане события подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе внеочередного саммита глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Казахстане, который проходит в понедельник в онлайн-режиме.

"Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков", - заявил глава Таджикистана.

Рахмон напомнил, что в рамках ОДКБ неоднократно обращал внимание на наличие "спящих" ячеек в странах организации.

"На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах "спящих" ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма", - сообщил глава государства.