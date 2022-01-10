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Протесты в Казахстане
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Премьер Киргизии: участники погромов в Казахстане могут проникнуть в другие страны ОДКБ

Акылбек Жапаров отметил, что стабилизация ситуации в Казахстане остается приоритетом для организации

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Принимавшие участие в беспорядках и погромах на территории Казахстана деструктивные элементы в дальнейшем могут проникнуть на территорию других стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Об этом заявил в понедельник во время внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проводится в онлайн-режиме, глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

"Существует риск перемещения принимавших участие в погромах в Казахстане лиц через границы других стран ОДКБ", - сказал он.

По словам Жапарова, нормализация обстановки в Казахстане остается в настоящее время первоочередной задачей для стран - участниц ОДКБ. 

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