Пашинян заявил, что в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижение напряженности

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Снижение напряженности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается и страны организации продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Об этом в понедельник на онлайн-конференции глав стран - участниц ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических организаций. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов и боевиков в нашем регионе", - отметил он.

Пашинян подчеркнул высокий уровень взаимопонимания стран организации при урегулировании ситуации в Казахстане.

Пашинян на саммите ОДКБ назвал ключевой задачей организации укрепление механизмов кризисного реагирования.