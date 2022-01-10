Глава МИД талибов заявил о проведенной встрече с лидером афганского сопротивления

ТАСС, 10 января. Глава МИД в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Моттаки заявил о проведенной им встрече с лидером Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Ахмадом Масудом. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал 1TV.

По его информации, Моттаки подтвердил, что "встретился с [лидером ФНС] Ахмадом Масудом и [главой народного ополчения в провинции Герат] Исмаилом Ханом в ходе своего визита в Иран". Отмечается, что в ходе встречи глава МИД правительства талибов заверил, что лидеры сопротивления "могут вернуться в страну без каких-либо опасений" и у них "не будет никаких проблем с безопасностью".

Минувшим днем представитель ФНС опроверг сведения о переговорах между Моттаки и Масудом в Иране, назвав данную информацию сфабрикованной.

Глава МИД в правительстве талибов в субботу вечером прибыл с первым визитом в Иран после прихода радикалов к власти в Афганистане. В повестке переговоров Моттаки в Тегеране находились вопросы двустороннего сотрудничества в экономической области, транзита и беженцев.