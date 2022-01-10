Совбез Белоруссии: ни один миротворец после завершения операции не останется в Казахстане

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что главы государств, входящих в ОДКБ, заявили, что ни один миротворец после завершения операции на территории Казахстана там не останется.

"Главы государства подтвердили что ни один миротворец после этого [завершения операции] на территории Казахстана [не останется]", - сказал Вольфович журналистам, видео в понедельник выложено в Telegram-канале агентства БелТА.

По его словам, контингент сил ОДКБ введен на непродолжительное время, до стабилизации обстановки. "Ситуация в Казахстане уже идет к локализации конфликтов, Север и Северо-Запад страны уже взяты под контроль, и уже практически 90 процентов населенных пунктов, городов и регионов Казахстана полностью взяты под контроль государственных органов. Еще есть определенная нестабильность в Алма-Аты и Алматинской области", - сказал Вольфович.

Он отметил, что ОДКБ доказала свою актуальность. "Высказывание некоторых политиков, прежде всего моего американского коллеги [госсекретаря США Энтони] Блинкена о том, что они [США] требуют от Казахстана объяснений (по поводу просьбы о вводе миротворцев ОДКБ - прим. ТАСС) настолько глупо звучит <...> Ведь Казахстан не входит в блок НАТО, а входит в ОДКБ. И кто как не эта организация должна оказывать помощь в нормализации ситуации в стране". По его словам, хотелось, конечно, чтобы страны самостоятельно решали проблемы с безопасностью, но тем не менее сегодня в связи с событиями в Казахстане ОДКБ доказала свою состоятельность.

Вольфович также сказал, что сегодня существуют новые формы ведения гибридных войн. "Враг не виден, он находится за границей, а потом появляются лидеры, сбежавшие различные министры. Из-за границы, во Франции, призывают к свержению власти [в Казахстане], куда же смотрят французские власти? - отметил он.- Таких людей надо арестовывать и привлекать к уголовной ответственности за подстрекательство, где европейская демократия в этой ситуации?"