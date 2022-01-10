Лидеры ОДКБ признали события в Казахстане внешней агрессией и решили совершенствовать союз

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. События в Казахстане стали попыткой вмешаться во внутренние дела извне - страна столкнулась не с акциями протеста, а с международным терроризмом, констатировали в понедельник участники внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в режиме видеоконференции.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой государственного переворота, президент России Владимир Путин напомнил о "цветных революциях", а его белорусский коллега Александр Лукашенко вспомнил о недавнем "комбинированном натиске" на его страну.
ТАСС собрал ключевые заявления, сделанные на заседании.
Причины произошедшего
События в Казахстане, ставшие самым тяжелым кризисом за всю тридцатилетнюю историю его независимости, готовились продолжительное время, уверен Токаев. Он пообещал позднее представить мировому сообществу доказательства подготовки террористической атаки на республику.
Президент страны подчеркнул, что изначальные социально-экономические и общественно-политические требования протестующих быстро "отошли на второй-третий план", а горячая фаза кризиса началась после их выполнения: "вступили в действие группы вооруженных боевиков", в том числе иностранных, чьей целью стали "подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти".
Путин согласился с оценкой Токаева - по его словам, угроза государственности соседа была "вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы". Ввод в республику миротворцев ОДКБ показал, что члены организации не позволят "раскачивать ситуацию у себя дома" и реализовать сценарии "цветных революций", подчеркнул российский лидер.
Лукашенко, говоря о событиях в Казахстане, напомнил судьбу Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины и Афганистана, а также "комбинированный натиск" на Белоруссию. При этом он подчеркнул, что "за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние".
Оценка реакции и обстановка в Казахстане
Конституционный порядок в Казахстане восстановлен, заявил глава республики, в том числе благодаря оперативной реакции Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, именно их прибытие помогло отбить атаку на Алма-Ату.
Участники заседания согласились с тем, что миротворческий механизм ОДКБ продемонстрировал свою эффективность и востребованность - он, как выразился генеральный секретарь организации Станислав Зась, "реально работает и способен выполнять поставленные задачи". Сейчас, по его словам, в Казахстане нет проблем, "требующих решения на уровне глав государств".
Сам Зась планирует во вторник отправиться в Казахстан, чтобы изучить состояние дел на месте и встретиться с командующим миротворческой миссией Андреем Сердюковым и руководством республики.
Токаев сообщил, что 11 января намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства, отправленного в отставку на фоне протестов, и поставить "конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере".
Выводы лидеров
Как напомнил Путин, события в Казахстане - это "не первая и далеко не последняя" попытка вмешаться в дела стран - участниц организации извне, поэтому необходимо "подумать о совершенствовании процедур принятия решений [относительно] использования совместных сил". Он также предложил поручить секретарям советов безопасности представить предложения по совместному отражению попыток внешнего вмешательства.
Токаев призвал оптимизировать сроки реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, подобные произошедшему в его стране.
Лукашенко заявил о необходимости "действовать на упреждение", в том числе в информационном поле, где миротворцев ОДКБ уже пытаются представить "оккупантами". По его мнению, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться в других странах постсоветского пространства, в первую очередь в Узбекистане (вышел из состава ОДКБ в 2012 году).
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал усилить совместную борьбу с терроризмом и напомнил, что не раз предупреждал о спящих ячейках боевиков в Центральной Азии. Он вновь обратил внимание на проблемы, которые давно волнуют Душанбе, в том числе обстановку в соседнем Афганистане.