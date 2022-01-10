Лидеры ОДКБ признали события в Казахстане внешней агрессией и решили совершенствовать союз

Страна столкнулась не с акциями протеста, а с международным терроризмом, констатировали участники заседания

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. События в Казахстане стали попыткой вмешаться во внутренние дела извне - страна столкнулась не с акциями протеста, а с международным терроризмом, констатировали в понедельник участники внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в режиме видеоконференции. Глава республики Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой государственного переворота, президент России Владимир Путин напомнил о "цветных революциях", а его белорусский коллега Александр Лукашенко вспомнил о недавнем "комбинированном натиске" на его страну. ТАСС собрал ключевые заявления, сделанные на заседании. Причины произошедшего

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События в Казахстане, ставшие самым тяжелым кризисом за всю тридцатилетнюю историю его независимости, готовились продолжительное время, уверен Токаев. Он пообещал позднее представить мировому сообществу доказательства подготовки террористической атаки на республику. Президент страны подчеркнул, что изначальные социально-экономические и общественно-политические требования протестующих быстро "отошли на второй-третий план", а горячая фаза кризиса началась после их выполнения: "вступили в действие группы вооруженных боевиков", в том числе иностранных, чьей целью стали "подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти". Путин согласился с оценкой Токаева - по его словам, угроза государственности соседа была "вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы". Ввод в республику миротворцев ОДКБ показал, что члены организации не позволят "раскачивать ситуацию у себя дома" и реализовать сценарии "цветных революций", подчеркнул российский лидер. Лукашенко, говоря о событиях в Казахстане, напомнил судьбу Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины и Афганистана, а также "комбинированный натиск" на Белоруссию. При этом он подчеркнул, что "за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние". Оценка реакции и обстановка в Казахстане Конституционный порядок в Казахстане восстановлен, заявил глава республики, в том числе благодаря оперативной реакции Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, именно их прибытие помогло отбить атаку на Алма-Ату.

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