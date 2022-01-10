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Протесты в Казахстане
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На площадь Республики в Алма-Ате прибыли саперы

Военные снова оцепили резиденцию президента и мэрию

АЛМА-АТА, 10 января. /ТАСС/. Военные снова приехали на площадь Республики в Алма-Ате и оцепили резиденцию президента и мэрию.

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Как передает корреспондент ТАСС, на место прибыли саперы для проведения работ по разминированию.

Ранее в воскресенье оцепление из военных на площади было снято, там оставались полицейские. У здания городской администрации утром велись следственные действия. Следственные группы собирали в примыкающем к площади парке и на ближайших улицах вещественные доказательства, в том числе описывали гильзы от охотничьих ружей.

Коммунальные службы приступили к разбору баррикад.

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