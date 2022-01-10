Депутат сообщил, что суд Киева продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил в понедельник главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку домашний арест, в связи с чем общий срок этой меры пресечения достигает 10 месяцев, хотя в соответствии с законом не может превышать шести месяцев. Об этом сообщил депутат от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Судья Печерского суда Киева [Олег] Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев". - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко и Григорий Мамка выступили с совместным заявлением, в котором указали, что власти Украины грубо нарушают законы, удерживая Медведчука под арестом более полугода. По их мнению, продление круглосуточного домашнего ареста более шести месяцев противоречит Конституции и Уголовному кодексу Украины, а также решениям Европейского суда по правам человека. Они подчеркнули, что совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать полугода, в связи с чем Медведчук должен был выйти из-под домашнего ареста не позднее 13 ноября 2021 года.

Дела против Медведчука

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Политик остается под круглосуточным домашним арестом по первому делу. Апелляция защиты политика на его арест осталась без удовлетворения.

Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.