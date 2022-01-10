В НАТО приветствовали готовность России к диалогу по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. НАТО приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но ожидает, что и Москва учтет озабоченности альянса. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности. Мы готовы выслушать озабоченности России, но мы ожидаем, что и Россия учтет наши озабоченности", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО - Украина в Брюсселе.

Переговоры с Россией на этой неделе не решат всех проблем, но могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, заявил Столтенберг. "Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия - НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее (13 января - прим. ТАСС) в ОБСЕ в Вене. Но мы не можем ожидать, что эти переговоры решат все проблемы. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, о проведении серии встреч, - сказал он. - Я действительно надеюсь, что если есть реальная воля с обеих сторон, со стороны России и со стороны НАТО, то сейчас мы сможем запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе".

Столтенберг отметил, что НАТО не пойдет на компромисс с РФ о праве стран на присоединение к НАТО, но считает возможными договоренности по контролю над вооружениями.

Заседание Совета Россия - НАТО (СРН) обсудит 12 января военную активность в Европе, военную транспарентность и контроль над вооружениями, заявил Столтенберг. "Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями", - сказал он.